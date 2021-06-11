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    • 11.06.2021 22:47
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    Sağlık Bakanı : Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız" bilgisini paylaştı. Haberin detayları...

    AA
    Bakan Koca'dan rekor paylaşımı

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız