Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, günden güne güç kaybediyor.
Son olarak Metina'da Peşmerge ile birlikte düzenlenen harekatta manevra kabiliyetini yitiren örgütün sözde yöneticisi Murat Karayılan bir video yayınladı. Irak genelindeki örgütlere çağrıda bulunan Karayılan "Türkiye'yi durdurun" diyerek adeta yalvardı.
KARAYILAN'IN SAATİ ASTRONOT SERİSİNDEN
Yayınlanan videoda Karayılan'ın kolundaki saat dikkat çekti. Yeni Şafak'ın aktardığına göre iki uzman, Karayılan'ın taktığı saatin Omege markasının Speedmaster serisine ait modellerden biri olduğu bilgisini paylaştı. Omega'nın 60 yıldan fazladır ürettiği Speedmaster serisi saatler Ay'a çıkan astronotların kullandığı saat olarak da biliniyor. Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın kolundaki saatin 2010 sonrası üretilen modellerden olduğu ve 30 bin Euro'ya kadar fiyat biçildiği öğrenildi.
FİYATI 300 BİN TL