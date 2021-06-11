Yayınlanan videoda Karayılan'ın kolundaki saat dikkat çekti. Yeni Şafak'ın aktardığına göre iki uzman, Karayılan'ın taktığı saatin Omege markasının Speedmaster serisine ait modellerden biri olduğu bilgisini paylaştı. Omega'nın 60 yıldan fazladır ürettiği Speedmaster serisi saatler Ay'a çıkan astronotların kullandığı saat olarak da biliniyor. Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın kolundaki saatin 2010 sonrası üretilen modellerden olduğu ve 30 bin Euro'ya kadar fiyat biçildiği öğrenildi.

FİYATI 300 BİN TL