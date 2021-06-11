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    • 11.06.2021 18:21
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    İnde yaşayan bölücü terör örgütü PKK teröristbaşı ’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

    Bölücü terör örgütü PKK'nın ’de elebaşı 'ın ‘’yi durdurun’ diye yalvardığı son video kaydında kolundaki saat dikkat çekti. Özellikle dar gelirli ailelerin erkek ve kız çocuklarını dağa çıkaran destekli örgütün sözde yöneticisi Karayılan'ın taktığı lüks saat, ’nın Speedmasteer serisine ait bir model. Ay’a giden astronotların taktığı saat olarak da bilinen , modeli ve üretim yılına göre 15 bin ile 30 bin Euro arasında değişen fiyatlara satılıyor. Haberin detayları...

    Karayılan’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, günden güne güç kaybediyor.

    Son olarak Metina'da Peşmerge ile birlikte düzenlenen harekatta manevra kabiliyetini yitiren örgütün sözde yöneticisi Murat Karayılan bir video yayınladı. Irak genelindeki örgütlere çağrıda bulunan Karayılan "Türkiye'yi durdurun" diyerek adeta yalvardı.

    KARAYILAN'IN SAATİ ASTRONOT SERİSİNDEN

    Yayınlanan videoda Karayılan'ın kolundaki saat dikkat çekti. Yeni Şafak'ın aktardığına göre iki uzman, Karayılan'ın taktığı saatin Omege markasının Speedmaster serisine ait modellerden biri olduğu bilgisini paylaştı. Omega'nın 60 yıldan fazladır ürettiği Speedmaster serisi saatler Ay'a çıkan astronotların kullandığı saat olarak da biliniyor. Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın kolundaki saatin 2010 sonrası üretilen modellerden olduğu ve 30 bin Euro'ya kadar fiyat biçildiği öğrenildi.

    FİYATI 300 BİN TL

    Kolunda 300 bin TL'lik saat taşıyan Karayılan'ın elebaşılık yaptığı terör örgütü PKK, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını hedef alıyor.
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        Haberler Güncel İnde yaşayan bölücü terör örgütü PKK teröristbaşı Murat Karayılan’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı