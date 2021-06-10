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    • 10.06.2021 16:12
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    yarın 'ın katılımıyla açılacak! 300 milyonluk dev proje

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı 'nin baraj alanından katılımıyla ve İsale Hattı'nın açılışı yarın yapılacak. 300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan 'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

    Yukarı Afrin Barajı yarın açılacak

    Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.

    Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

    Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

    300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

        Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

        Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

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