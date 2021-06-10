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    Sağlık Bakanı aşıda müjdeli haberi duyurdu (Güncel haberler)

    Sağlık Bakanı , “Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız” dedi. Şöyle devam etti: Bugün itibariyle 45 yaş, gelecek pazartesinden sonra 40 yaş üzeri kişiler aşı yaptırabilecek.

    Aşıda sıra 40'lı yaşlarda

    Sağlık Bakanı , "Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız" dedi. Şöyle devam etti: Bugün itibariyle 45 yaş, gelecek pazartesinden sonra 40 yaş üzeri kişiler aşı yaptırabilecek.

    SON GÖREV!
    'ta keşfe giden aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay 'ün, 'deki baba ocağına ateş düştü. Evli ve 6 aylık bir kız sahibi Öztürk'ün 'ya tayini çıktığı ve bir hafta sonra ilişiğini kesip dönüş yapacağı anlaşıldı. Öztürk'ün annesi Hacer'i arayarak, "Anneciğim haftaya İzmir'de olacağım" dediği öğrenildi.

    SELAKET!
    Ankara'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sel oldu dehşet saçtı. 'nde çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Çok sayıda aracın yağmur suyunda sürüklenme anları, kameralara yansıdı. Sürücüler, araçların üzerine çıkarak canını zor kurtardı. Felakette 6 kişi yaralandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda müjdeli haberi duyurdu (Güncel haberler)