Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.
Aşılamadaki son durum ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.
Toplantının ardından Bakan Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak. Toplantıda aşılama, normalleşme ve uzaktan eğitim gibi konuların ele alınması bekleniyor.
8 HAZİRAN VAKA TABLOSU
Son 24 saate ilişkin virüs verileri açıklandı. İki gündür 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı.