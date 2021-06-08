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    • 08.06.2021 12:49
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    SON DAKİKA: adeta beton oldu! Müsilaj temizleme seferberliğine ünlü isimler de katılacak

    Son dakika haberleri... 'ni kaplayan müsilaja karşı (deniz salyası) temizlik seferberliği Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından bugün Caddebostan Sahili'nde başlatılacak. Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda deniz temizleme seferberliğinin 14'te başlayacağını açıkladı. Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın yoğunluğu 'da çekilen fotoğraflara yansıdı. Fotoğraflarda müsilajın adeta bir beton gibi deniz yüzeyini kapladığı ve basıldığı anda hemen dağılmadığı fark ediliyor. Öte yandan bugünkü etkinliğe Hakan Ural, Pınar Altuğ, Erdal Özyağcılar, Dr. Ender Saraç, Nurtuğba Namlı, Aslı Hünel, Mehmet Şef gibi ünlü isimlerin de katılacağı öğrenildi.

    AA
    takvim.com.tr
    Müsilaj seferberliği başlıyor! Dikkat çeken manzara

    Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle pazar günü açıklandı.

    Bakan Kurum bugün yaptığı paylaşımda ise "Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım." ifadelerini kullandı.

    Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.

    Müsilaj kabusunu en net anlatan korkunç görüntü Bursa'dan geldi: ''Bütün Marina betonla kaplı...''

        EN BÜYÜK DENİZ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLAYACAK
        Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi. Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

        Çalışmalar birçok ilde eş zamanlı yürütülecek
        Seferberlik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

        Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

            MÜSİLAJIN YOĞUNLUĞU
            Öte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.

            Altay, AA muhabirine, geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

            "BETON MALZEME KAPLI GİBİYDİ"
            İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti." dedi.

            Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım.

                Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm. 5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz."

                Müsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, "Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

                22 MADDELİK EYLEM PLANI

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                        Marmara'yı işgal eden müsilajı Kanal İstanbul azaltacak!
                        Haberler Güncel SON DAKİKA: Marmara Denizi adeta beton oldu! Müsilaj temizleme seferberliğine ünlü isimler de katılacak