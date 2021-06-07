Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyinde mayına basan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kahraman askerin, nişanlı olduğu öğrenildi.
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayına basan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kahraman askerin, nişanlı olduğu öğrenildi.