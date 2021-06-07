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    Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, ’ın kuzeyinde mayına basan Piyade Uzman Çavuş (25), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kahraman askerin, nişanlı olduğu öğrenildi.

    Ahmet Şık terörü ve teröristi aklamaya çalıştı!
    Haberler Güncel Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu