





Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor. 71 metre yüksekliğinde 4 minare barındırıyor. Camide şehrin simgesi olan kömür de kullanıldı. Beyaz mermere kömür ile "Ya Allah" yazısı işlendi ve caminin mihrap cephesine yerleştirildi.





12 bin metrekarelik proje alanına ve 2 bin 500 metrekarelik cami bölümüne sahip camide ayrıca, çocuk parkı, gezi ve bisiklet gibi sosyal alanlar da yer alıyor.