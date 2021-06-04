Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2021 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 14:13
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

    Son dakika haberi! 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan ve 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebilecei , Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılıyor. Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a geldi.

    Beklenen gün geldi! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta

    Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.


    Başkan Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a geldi.



    UZUN MEHMET CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

    Başkan Erdoğan'dan cuma mesajı!




    Açılış için Cuma namazının ardından tören gerçekleştirilecek. İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı.



    Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durdu.




    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi.




        Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor. 71 metre yüksekliğinde 4 minare barındırıyor. Camide şehrin simgesi olan kömür de kullanıldı. Beyaz mermere kömür ile "Ya Allah" yazısı işlendi ve caminin mihrap cephesine yerleştirildi.



        12 bin metrekarelik proje alanına ve 2 bin 500 metrekarelik cami bölümüne sahip camide ayrıca, çocuk parkı, gezi ve bisiklet gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müjdenin adı Amasra-1
        Haberler Güncel Uzun Mehmet Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor