Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.
Başkan Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a geldi.
UZUN MEHMET CAMİİ İBADETE AÇILIYOR
Açılış için Cuma namazının ardından tören gerçekleştirilecek. İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı.
Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi.