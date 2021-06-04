Türkiye'nin 3'üncü en büyük limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!





DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.

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