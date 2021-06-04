EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON SEVİYESİ

Bu eşi görülmemiş bir manipülasyon seviyesi. Bu araştırma Twitter'ın trend algoritmasındaki zayıf bir nokta nedeniyle birçok trendin yalnızca botlar tarafından oluşturduğunu ilk kez kanıtladı.

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