



FATİH, BİR GURUR DAHA YAŞATIYOR

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatıyor.



Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi ilişkin açıklamalarda bulunuyor...