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    • 04.06.2021 18:41
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    Milyonların gözü yeni doğal gaz rezervi keşfinde! Başkan müjdeyi açıklayacak

    Başkan , açılışında 'nin 'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak. , Başkan Erdoğan'ın açıklamasını merakla bekliyor...

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak.



    FATİH, BİR GURUR DAHA YAŞATIYOR
    Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatıyor.

    Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.



        FATİH KAZIYOR KANUNİ TEST YAPIYOR
        Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı.

        Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.

        Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.



        DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ
        Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.
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