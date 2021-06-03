Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şentop burada yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi.
ŞENTOP FOTOĞRAFLARI ANIMSATTI
Şentop, 17 Aralık'tan 2 hafta önce, 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu aktardı.
"DARBE ÇALIŞMALARI İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUP BULUNMADIKLARI BİLMİYORUZ"
Sadece fotoğrafı bildiklerini aktaran Şentop, "Ne görüşmeler yaptıklarını, 17-25 süreciyle ve ondan sonraki süreçle ilgili gerçekleştirilecek olan hükümet darbesi konusundaki çalışmalar için bir görüş alışverişinde bulunup, bulunmadıklarını bilmiyoruz ama bu çok yakın, samimi verdikleri bu fotoğraf önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Aralık 2013'te. Daha sonraki süreçler de bunu gösteriyor zaten, FETÖ'nün yayınlamış olduğu korsan kasetleri grup toplantılarında yayınlamaları, daha sonra bu tür ithamları dile getiren partideki talimatla konuşan görevli arkadaşlarının da 17-25'ten sonra FETÖ'cüleri cezaevinde ziyaret etmesi, FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi" ifadelerine yer verdi.
"CÜRÜM İŞLEME KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUKLARINA DAİR BİRÇOK HUSUS VAR"