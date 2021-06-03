Lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS'den kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları merak edilenler arasında yer alıyor. Sınava az bir zaman kala sonrasında LGS puan hesaplama yapmak isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Peki iyi bir liseye girmek için kaç puan alınmalı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS taban puanları açıklandı mı?
LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2021 Lise taban puanları henüz açıklanmadı. 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavının sonrasında açıklanması bekleniyor.
2021 LGS NASIL OLACAK?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yüzyüze gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.