İstanbul Maltepe'de lise öğrencisi 14 yaşındaki Elanur A. sosyal medyada Murat A. (17) ile tanıştı. İddiaya göre Murat, Elanur'a attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı. Ailesine, 'Amcamlara gidiyorum' dedikten sonra sırra kadem basan küçük kızdan bir haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce hemen polise durumu bildirdi.

Murat A. bıçak zoruyla kaçırdığı talıhsiz kızı bir binanın çatısında 8 gün boyunca sakladı.

İki genç, çatıda 8 gün boyunca insanüstü şartlarda yaşadı. Kuru ekmek ve su ile hayatta kalmaya çalışan ikili, hava almak için dışarı çıkınca yakınlarda oturan Murat A.'nın ailesi, ikiliyi fark ederek polise haber verdi.

Polis Merkezi'ne götürülen çocuklar ailelerine teslim edildi. Aile kızlarına kavuşunca gözyaşlarına hakim olamadı.

YUNUS EMRE KAVAK- BULUT YAMANDAĞ