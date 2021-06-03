Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda siber saldırı şoku yaşandı. İddiaya göre komutanlığın Yardımlaşma Derneği'ne düzenlenen siber saldırıda, dernek üyesi olan emekli ve muvazzaf subay, astsubay ve uzman askerlerden oluşan 28 bin 858 personelin bilgileri ele geçirildi.

Bu kişilerin arasında savaş uçaklarını kullanan kritik görevdeki askerlerin de olduğu öğrenildi.

BAŞKA AÇIKLAR ARAŞTIRILIYOR

Terör örgütü bağlantılı siber korsanların ele geçirdiği dosyada, 1983 ve sonrası mezun HKK personeline ait bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Siber güvenlik uzmanlarının hem bu eylemi araştırdığı, hem de başka güvenlik açığı olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.