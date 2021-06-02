MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

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