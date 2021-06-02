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    • 02.06.2021 10:31
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    ler ne zaman çıkacak? Gözler Bakan Koca'nın Bilim Kurulu sonrası yapacağı açıklamada

    Son dakika haberine göre , saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı , toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak. Bakan Koca'nın zorunluluğunun ne zaman kalkacağına ilişkin de açıklama yapması bekleniyor.

    Maskeler ne zaman çıkacak? Gözler Bakan Koca'da

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.




    MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
    Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske takma zorunluluğu yakında bitebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, ''Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir'' demişti.



    Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından maske zorunluluğuna ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor.

    AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM
    Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtmişti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söylemişti.



        ''HAZİRAN SONU 20 YAŞA İNER''
        Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' demişti.

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