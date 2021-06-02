Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Salgın nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hayatın vazgeçilmezi haline gelen maske takma zorunluluğu yakında bitebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, ''Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir'' demişti.
Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından maske zorunluluğuna ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor.
AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM
Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtmişti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söylemişti.