



Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından maske zorunluluğuna ilişkin de açıklamalarda bulunması bekleniyor.



AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM

Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtmişti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söylemişti.