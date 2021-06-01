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    Son dakika: 'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyon: 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

    Son dakika haberi... Valiliği, ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

    AA
    Bitlis'te 1 güvenlik korucusu şehit oldu

    Son dakika haberi... Valiliği, ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerince, köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

    Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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