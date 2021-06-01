Cinayetin planlanmadan yapıldığını söyledi; ancak dosya içindeki bütün belgeler ve deliller, bu cinayetin tasarlanarak ve planlanarak olduğunun da delilidir. Duruşma ertelendi. Arzu ve adalet için burada olacağız. Duruşmada yanlışlıkla öldürdüğünü, o gün para nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Ayrıca bunu bir namus meselesine çevirmeye çalışıyor.