Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak! Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

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