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    Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak! Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

    Son dakika haberine göre saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakanı , toplantının ardından saat 18.00’de üzerinden canlı açıklama yapacak. Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında...

    Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

    Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor.

    Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

    "BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.

        Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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