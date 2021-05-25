Son dakika: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 'yaz kararnamesi' ve HSK'nın yeni üyeleri...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, HSK 2021 Yaz Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Daire; 2582'si adli, 488'i idari, 130'u ünvanlı olmak üzere 3 bin 70 kişilik kararnameyi nihayetlendirdi.
26 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ
Kararname kapsamında 26 ilin başsavcısının değiştiği. Afyonkarahisar Başsavcısı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise Aydın Başsavcısı oldu.
111 Ağır Ceza Mahkeme Başkanı'nın da atandığı öğrenildi.
HSK 1. DAİRE BAŞKANI HALİL KOÇ'TAN AÇIKLAMA
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Halil Koç diğer mesajında ise, "2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" dedi.