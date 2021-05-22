Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantısındaki sorusunun arkasından provakasyon çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde Turan'ın sorusunun planlı olduğunu ortaya çıkardı. Turan'ın bakanlara yönelik provakatif sorusundan önce düzeneğini hazırlayarak yaşananları kayıt altına aldığı, olası tepkiye yönelik bir süre daha video kaydını açık tuttuğu belirlendi. Kayıt altına aldığı görüntüleri kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Turan, daha sonra görüntüleri kaldırdı.

YENİBOSNA'DA FETÖ TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Telefonunu kamufle ederek gizlice kayıt almaya başlayan ve sosyal medya hesabından yayın yapan Turan, gazetecilik ilke, etik ve meslek kuralları ile bağdaşmayacak bir üslup ile seçilmiş hükümeti hedef aldı. Turan'ın 3.5 yaşında çocuğunu bile alet ettiği provokasyonuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert yanıt verdi. Provokasyonun ardından Anadolu Ajansı, kurumsal kimlik ve meslek ilkelerine aykırı davrandığını vurguladığı Turan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu.

Musab Turan'ın 2013 yılında FETÖ'cülerle Yenibosna'da bir araya geldiğini, bu toplantının tespit edildiğini duyurdu. Turan'ın ağabeyi ve ablasının da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edildi.