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    • 22.05.2021 13:25
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    Eski muhabirinin sorularının altından planlı provokasyon ve FETÖ çıktı

    Eski Muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı 'nin toplantısındaki sorusunun arkasından provokasyon çıktı. Öte yandan Turan'ın 2013 yılında 'da FETÖ'cülerle toplantıda bir araya geldiği ve ağabeyi ile ablasının da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edildi.

    Eski AA muhabirinin provokasyonu ve FETÖ bağlantısı

    Muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı 'nin toplantısındaki sorusunun arkasından provakasyon çıktı.

    Ortaya çıkan görüntülerde Turan'ın sorusunun planlı olduğunu ortaya çıkardı. Turan'ın bakanlara yönelik provakatif sorusundan önce düzeneğini hazırlayarak yaşananları kayıt altına aldığı, olası tepkiye yönelik bir süre daha video kaydını açık tuttuğu belirlendi. Kayıt altına aldığı görüntüleri kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Turan, daha sonra görüntüleri kaldırdı.

    YENİBOSNA'DA FETÖ TOPLANTILARINA KATILMIŞ
    Telefonunu kamufle ederek gizlice kayıt almaya başlayan ve sosyal medya hesabından yayın yapan Turan, gazetecilik ilke, etik ve meslek kuralları ile bağdaşmayacak bir üslup ile seçilmiş hükümeti hedef aldı. Turan'ın 3.5 yaşında çocuğunu bile alet ettiği provokasyonuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert yanıt verdi. Provokasyonun ardından Anadolu Ajansı, kurumsal kimlik ve meslek ilkelerine aykırı davrandığını vurguladığı Turan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu.

    Musab Turan'ın 2013 yılında FETÖ'cülerle 'da bir araya geldiğini, bu toplantının tespit edildiğini duyurdu. Turan'ın ağabeyi ve ablasının da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edildi.

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    Haberler Güncel Eski Anadolu Ajansı muhabirinin sorularının altından planlı provokasyon ve FETÖ çıktı