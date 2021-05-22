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    • 23.05.2021 00:52
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    Cumhurbaşlığı adaylığı için sinyal veren Genel Başkanı anında çark etti!

    Girdiği her seçimi kaybeden Genel Başkanı , Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önce sinyal verdi sonra çark etti. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı adaylığı için, "Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım" diyerek adaylığa yeşil ışık yaktı. Ancak bir süre sonra da "CHP'nin şuan bir adayı yok." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yine çark etti

    Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Twitch canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önce sinyal verdi sonra çark etti.

    "BEN SEÇİLDİĞİMDE..."
    Açıkça Cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak anlaşılan "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu dakikalar sonra ise CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını ifade etti.



    "ADAYIMIZ YOK"
    Yayında, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin şuan bir adayı yok. Cumhurbaşkanı adayını soruyorsunuz değil mi? Şuan CHP'nin adayı şudur ya da şu değildir diye bir şey söylemiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

    Dakikalar için iki farklı açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü.

        DAHA ÖNCE DE SİNYAL VERMİŞTİ
        Kılıçdaroğlu daha önce de adaylık sinyali vermiş ancak İYİ Parti'den vize çıkmamıştı.

        Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Taşlar yerine oturur konuşuruz. İttifakı oluşturan liderlerin soruları vardır, akıllarında adaylar vardır. Anayasa taslak metnine ilişkin görüşme devam ediyor. Bugünde görüşülecek. Ortaya uzlaşılan bir metin çıkar. Liderler de bu metne bağlı kalarak çıkar vatandaşla paylaşırlar bunu. Bizi eleştirebilmek için bize oy verin diyoruz biz." ifadeleriyle yanıt verdi.

        İYİ PARTİ'DEN VİZE ÇIKMADI
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyaline İYİ Parti'den yeşil ışık yanmadı.

        "SONRAKİ MESELEMİZ"
        İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir seçim takvimi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir." ifadelerini kullandı.

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