SON DAKİKA: 8 ilde dev operasyon! 171 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi



Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyon kapsamında, kentte 26 adrese düzenlediği baskında, 13'ü İstanbul'un, 8'i diğer illerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aranan 21 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği 120 mermi, 3 pala ve 1 kelepçe ele geçirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 171 HEDEF KİŞİ

Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, "Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı" kod adlı operasyon başlatıldı" denildi.

Açıklamada, "8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde; Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 şüpheli kişiye yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef kişiye yönelik eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı" bilgileri yer aldı.