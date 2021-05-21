AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi...
Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE, O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL ARTIK!
Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi.
Altun, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" ifadelerini kullandı.