Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Toplantıya Kovid-19 aşısının mucidi BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak.
BİLİM KURULU TOPLANIYOR
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
UĞUR ŞAHİN ÇEVRİM İÇİ KATILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda buludu. Bakan Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.
Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.