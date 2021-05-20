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    SON DAKİKA: bugün toplanıyor! de katılacak

    Son dakika haberi! saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını konuşacak. Öte yandan toplantıya nın mucidi şirketinin sahibi Prof. Dr. de katılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kritik toplantı bugün! Sürpriz isim de katılacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Toplantıya Kovid-19 aşısının mucidi BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak.



    BİLİM KURULU TOPLANIYOR
    Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.



    UĞUR ŞAHİN ÇEVRİM İÇİ KATILACAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda buludu. Bakan Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

    Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.


        BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.



        Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

        Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

        1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını konuşacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerilerini iletecek. Bakan Koca, tavsiye kararlarını not edecek.

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