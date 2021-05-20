



Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.



Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını konuşacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerilerini iletecek. Bakan Koca, tavsiye kararlarını not edecek.