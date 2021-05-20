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    • 20.05.2021 07:13
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    SON DAKİKA: ’da DEAŞ’a şafak baskını: 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

    Son dakika haberi! 'da, örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

    İHA
    İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını

    'da, örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

    () ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM'e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.

    Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, 'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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