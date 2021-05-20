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    SON DAKİKA: seçim usulü | HSK () seçimlerinde uzlaşma sağlandı! 4 üye 'ndan 3 üye 'ndan

    Son dakika haberleri... () seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü 'ndan, 3'ü 'ndan seçilecek.

    HSK seçimlerinde anlaşma sağlandı

    Son dakika haberleri...HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "HSK seçimlerinde uzlaşı sağlandı, 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek." dedi.

    Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), görev süresi 7 Haziran'da dolacak 11 üyesinin yerine seçim süreci 7 Nisan'da başlayacak.

    MECLİS'TEKİ SEÇİM SÜRECİ
    Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

    Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

    Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

    TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

    İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

    Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.

    Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşturulacak yeni Kurul, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

        HSK'NİN YAPISI 2017'DEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE YENİDEN BELİRLENDİ
        Anayasa'da, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla yapılan değişikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş, üye sayısı 13, daire sayısı ise 2 olarak belirlenmişti.

        Düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçilmiş, TBMM'nin ilk kez seçtiği üyeler Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Hamit Kocabey ile Songül Yazar olmuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adli yargı hakim ve savcıları arasından Hüseyin Şahin, Mehmet Akif Ekinci, kurul üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcıları arasından kurul üyeliği sona eren Halil Koç'u HSK üyeliğine seçmişti.

        Anayasa değişikliği kapsamında oluşturulan yeni HSK, 7 Haziran 2017'de görevine başlamıştı.
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