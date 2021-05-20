Son dakika haberleri...HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "HSK seçimlerinde uzlaşı sağlandı, 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek." dedi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), görev süresi 7 Haziran'da dolacak 11 üyesinin yerine seçim süreci 7 Nisan'da başlayacak.
MECLİS'TEKİ SEÇİM SÜRECİ
Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.
Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.
Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.
TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.
İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.
Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşturulacak yeni Kurul, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında ilk toplantısını yapacak.