Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 17:44
    ABONE OL

    Son dakika: BM'de zirvesi! "Yeryüzündeki cehennem Gazze'deki çocukların hayatı, çatışmalar durmalı"

    Antonio Guterres, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı" açıklamasında bulundu.

    BM'de Filistin zirvesi

    Sekreteri Antonio Guterres ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ve Gazze'e yaşanan İsrail barbarlığına tepki gösteren açıklamalar yaptılar.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.

    BOZKIR: SAVAŞ SUÇU
    BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

    FİLİSTİN GÜNDEMİ İLE TOPLANDILAR
    BM Genel Kurulu bugün Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldü.

    BM Genel Kuruluna, Dışişleri Bakanı da katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sembollerin köprüsünde bir eşik daha geçildi
    Haberler Güncel Son dakika: BM'de Filistin zirvesi! "Yeryüzündeki cehennem Gazze'deki çocukların hayatı, çatışmalar durmalı"