BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Filistin ve Gazze'e yaşanan İsrail barbarlığına tepki gösteren açıklamalar yaptılar.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.



BOZKIR: SAVAŞ SUÇU

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.



FİLİSTİN GÜNDEMİ İLE TOPLANDILAR

BM Genel Kurulu bugün Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldü.



BM Genel Kuruluna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

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