21 Mayıs en güzel anlamlı dualı Cuma mesajları sözleri! Resimli Cuma mesajlarını telefona indirin!

Resimli Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Mayıs Cuma mesajları sözleri! En güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla paylaşılabiliyor. Haberimizde sizler için derlediğimiz Cuma mesajlarını bulabilir, telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Böylelikle 21 Mayıs Cuma mesajlarını sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları!

EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.