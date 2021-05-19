19 Mayıs şiirleri sözleri! 2021 en güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları kısa uzun şiirleri!

19 Mayıs şiirleri sözleri! Ulusal bayramımız 19 Mayıs'da hem sosyal medyada hem de mesaj aracılığıyla vatandaşlar birbirleriyle 19 Mayıs sözleri paylaşlıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 19 Mayıs mesajları ve sözlerine ulaşabilir, bu mesajları paylaşabilirsiniz.

19 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ!

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)