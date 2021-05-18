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    • 18.05.2021 12:15
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    SON DAKİKA: 'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti

    Son dakika haberleri... Genel Başkanı , 'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Akşener, li Müslümanların umut olarak gördüğü hatta 'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ın katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın li versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı.

    Akşener'den Erdoğan'a skandal Netanyahu benzetmesi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün partilerin grup toplantısı günü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Akşener, konuşmasında İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları ise bambaşka bir yerden ele aldı ve adeta siyasi tarihe geçecek skandala imza attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A NETANYAHU BENZETMESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

    AKŞENER'İN GÖRMEZDEN GELDİĞİ ERDOĞAN ÇAĞRISI
    Meral Akşener'in görmezden geldiği bir nokta ise mazlum Filistinlilerin Erdoğan sevgisi. Geçtiğimiz hafta Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

    Cuma namazından sonra Filistinliler Mescid-i Aksa'da yatıkları gösteride hep bir ağızdan Erdoğan'a sloganları yükseldi ve askeri destek çağrısı yaptılar.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meral Akşener'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti