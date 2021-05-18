BAŞKAN ERDOĞAN'A NETANYAHU BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

AKŞENER'İN GÖRMEZDEN GELDİĞİ ERDOĞAN ÇAĞRISI

Meral Akşener'in görmezden geldiği bir nokta ise mazlum Filistinlilerin Erdoğan sevgisi. Geçtiğimiz hafta Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

Cuma namazından sonra Filistinliler Mescid-i Aksa'da yatıkları gösteride hep bir ağızdan Erdoğan'a sloganları yükseldi ve askeri destek çağrısı yaptılar.