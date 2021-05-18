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    • 18.05.2021 11:49
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    : para borsası soruşturmasında 3 kritik isimden biri olan firari şüpheli yakalandı

    haberine göre para dolandırıcılığı soruşturmasında şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

    Thodex soruşturmasında 3 kritik isimden biri yakalandı

    para borsası 'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.



    Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 3 kritik isimden biri olan firari şüpheli Rana Azap yakalandı