SON DAKİKA: 1,5 tonluk dev uyuşturucu operasyonun detayları ortaya çıktı: 135 personel katıldı

"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"

Emniyet'ten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 131 km, Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur.