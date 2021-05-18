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    • 18.05.2021 23:38
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    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, arama motorlarında araştırılıyor. 19 Mayıs bu sene de ne yazık ki pandemi gölgesinde kutlanacak. Öğrenciler, sosyal medya hesabından paylaşacak kişiler en güzel, farklı ve görsellerini araştırıyor. İşte sizler için en güzel, görkemli, özel, farklı kutlama resimleri, görselleri 2021...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs resimleri 2021! 19 Mayıs kutlama resimleri!

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri arama motorlarında araştırılıyor. 19 Mayıs bu sene de ne yazık ki pandemi gölgesinde kutlanacak. Öğrenciler, sosyal medya hesabından paylaşacak kişiler en güzel, farklı 19 Mayıs kutlama resimleri ve görsellerini araştırıyor. İşte sizler için en güzel, görkemli, özel, farklı kutlama resimleri, görselleri...

    19 MAYIS RESİMLERİ

    "Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

    "Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

        "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

        "Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

        "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
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        Haberler Güncel 19 Mayıs resimleri 2021: En güzel, özel, farklı Whatsapp, Instagram, Twitter 19 Mayıs kutlama resimleri!