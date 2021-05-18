Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı 2021? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Aras, PTT kargo...
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.