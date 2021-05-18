Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2021 22:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2021 22:16
    ABONE OL

    kargolar açık mı, kapalı mı 2021? ? MNG, Yurt içi, Sürat, , i ...

    Sorusu gündemde yer aldı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda en çok araştırılan konular ında kargolar yer aldı. Peki, , aras, açık mı, İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021?

    Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı 2021? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Aras, PTT kargo...

    19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

    ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        UPS mesai başlangıç saati 09:00'dir. Kapanış saati şubelere göre değişebiliyor. UPS Kargo şirketleri genellikle saat 18:00'de kapanırken, bazıları da 19:00'de kapanmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Minimum enerji maksimum tasarruf
        Haberler Güncel 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı 2021? 19 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Arasi PTT...