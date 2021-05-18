Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı 2021? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Aras, PTT kargo...