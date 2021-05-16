Türkiye'de saat 05.00 itibarıyla tam kapanmanın sona ermesiyle yepyeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı gün içinde yayınladığı genelgeyle uygulanacak yeni kararları açıklamıştı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ GÜNLERDE UYGULANACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.
AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA KISITLAMA
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.
Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.