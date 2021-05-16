



AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA KISITLAMA

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.