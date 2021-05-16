ATV Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bilgisayar kampanyasından kimler faydalanabilecek? Kızılay işbirliği ile Esra Erol'da programında SMS göndererek eğitim desteğinde bulunabilirsiniz. Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre SMS ücreti 10 TL olacak. Şu ana kadar kampanya ya gönderilen SMS toplamı 100.000 TL oldu. Toplanan yardımlar için tabletler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda yöneticilerin okul müdürlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi kimselere öğrencilere verilecek. Ayrıca yardımlardan öğrencilere kırtasiye destekleri de verileceği ifade edildi.
Esra Erol Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek.
2021 TABLET KAMANYASI:
Esra Erol 12 Mayıs 2021 tarihinde suncuğu programında tekrardan tablet dağıtımı yapılacağını bildirdi.