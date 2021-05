Esnafa hangi destekler verilecek? 1 Haziran sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Yaklaşık 4 saat süren kritik toplantı sonra erdi.

Başkan Erdoğan toplantının ardından esnafa yönelik yeni destekleri ve 1 Haziran'dan sonra koronavirüs salgınına yönelik yeni tebirler alınıp alınmayacağını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık.



Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.

1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık. Ay sonuna kadar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum. Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.

Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyrosunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Bişz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.

Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanımız hem sağlığını hem de aşını koruma mücadelesi verdik. Salgın döneminde dünyada büyümeye devam edebilen nadir ülkelerden biri olduk. kısıtlamadan etkilenen sektörlere maaş, kira desteği yaptık. Vergi ve primle attığımız bu adımların yanında kredi kolaylığı gösterdik. Turizm sektörümüzü ayakta tutmak için ayrıca çalıştık, çabaladık.

645 BİN EMEKLİMİZİN MAAŞINI 1.500 LİRAYA ÇIKARDIK

Bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1.500 liraya çıkardık. Tarım kredi kooperatiflerin, esnafların vergi ve sigorta primi ertelemeleri ile her kesimden insanımızı rahatlattık.

ESNAFA DESTEK

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnafımıza iki grup destek oluyoruz. Birinci grup kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi yerler yer almaktadır. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye ve kurs işletmeleri yer alacaktır.

Lokantalar, pastaneler, dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar da bu gruba dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

İki ayrı grup 1 milyon 384 binde fazla esnafa karşılıksız olarak veriyoruz. Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Patates ve soğanı üreticilerimizden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Çeltiği de Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarına dahil ettik. Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı anlaşılmaktadır. Hububat ve bakliyatta ülkemizin kendi ihtiyacını karşılama konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerine borçları ertelenecektir.

Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.

Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.

ÇİFTÇİYE MÜJDE

Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.

Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.

Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.

Biz eğer 18 yıl içerisinde bu adımları atmışsak gönlümüz rahat. Türkiye'nin dört bir yanında bu eserler bugün varsa gönlümüz rahat. Şayet Türkiye en azından çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den itibaren bu şekilde eser siyaseti merkezli anlayışla idare edilmiş olsaydı gelişmiş ülkeler listesinin en başında yer alıyor olacaktı.

Eser ve hizmet siyaseti yeni Türkiye'nin alemeti farikası iken siyaset ve toplum mühendisliği eski Türkiye'nin hastalıklarıdır. Bu hastalıkları yeniden tedavüle sokma gayretleri son günlerde artmıştır. Millete vadedecek hiçbir şeyi olmayanlar kısır çekişmelere, süni gündemlere yönlendirme çalışması içerisindeler.

Gezi olaylarıyla ülkemizi rotasından saptırmayı denediler. Milletimizin s inesine çarpıp geri çekildiler. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yine itibar görmeyip hüsrana uğradılar. PKK ve DEAŞ terör örgütlerini kullanarak diz çöktürme gayretine girdiler başaramadılar. Milli iradeyi hedef alan bildirilerle, vesayet odaklarının oyunlarıyla siyasetleri, hükümetleri biçimlendirme niyetlerininin önünü kararlı ve ilkeli duruşlarla kestik.

Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı alet edenlere 15 Temmuz'da en esaslı cevabını verdik. Şimdi de terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

PKK'YA AĞIR DARBE

Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir.

BIDEN'IN İSRAİL'E SKANDAL DESTEĞİ

Siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.

Detaylar gelecek...