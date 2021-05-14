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    • 15.05.2021 04:07
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    Son dakika: Terörist 'in saldırıları sonucunda 7 Filistinli daha şehit oldu

    Son dakika haberi... Terörist ve işgalci ordusu tarafından dün gece saatlerinde şeridine düzenlenen saldırılar sonucunda 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi daha şehit oldu. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

    AA
    Terörist İsrail 7 Filistinliyi daha şehit etti

    Son dakika haberi... Terörist ve işgalci ordusu tarafından dün gece saatlerinde şeridine düzenlenen saldırılar sonucunda 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi daha şehit oldu.

    Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. 7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.

    Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

    Öte yandan 'ın askeri kanadı , Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki 'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için , Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

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