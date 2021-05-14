CUMA HUTBESİNDE GAZZE ŞERİDİ VE MESCİD-İ AKSA'DAKİ OLAYLAR ELE ALINDI

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.