Ramazan Bayramı namazı sonrası İsrail terörüne sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır." dedi.





KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞAN ZULME ORTAKTIR

İsrail'e destek veren devletlerin de zulme ortak olduğunu belirten Oktay, "Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır." dedi.



ADALET BAKANI GÜL'DEN MESCİD-İ AKSA AÇIKLAMASI:&NBSP;KÜRESEL BİR ADALETSİZLİK VE ZULÜM VAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.

Bakan Gül, beraberindeki Vali Davut Gül ile Sezer Hatun Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.

Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.