"İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda" diyen Nail Murat Pekin, "Herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı.

"İBB, ATLARIN BAKIM VE SAHİPLENDİRME İŞLERİNİ YAPMALIYDI"

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu… Bu kurum belli bir kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapıyor. İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda. Gerekirse devletin diğer diğer kurumlarından da destek isteyebilir. Hatta yine bir kamu kurumu olan Adalar Belediyesi'nden de destek isteyebilir."