İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunu, bu atlardan 224'ünün öldüğünü açıklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.
DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin yaptığı açıklamada İBB satın aldığı atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini İBB'nin yapması gerekirken İBB'nin işini CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yaptığını söyledi.
"İŞİ HAVALE ETTİKLERİ KİŞİ KURUM MEMURU DEĞİL HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK"
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürütmesi eleştiriliyor.
DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, atların sevkinin CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a verilmesine tepki gösterdi.
"İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda" diyen Nail Murat Pekin, "Herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı.
"İBB, ATLARIN BAKIM VE SAHİPLENDİRME İŞLERİNİ YAPMALIYDI"
Nail Murat Pekin, şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu… Bu kurum belli bir kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapıyor. İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda. Gerekirse devletin diğer diğer kurumlarından da destek isteyebilir. Hatta yine bir kamu kurumu olan Adalar Belediyesi'nden de destek isteyebilir."
"CHP İLÇE BAŞKANINA BU İŞ HAVALE EDİLMİŞ"
"Burada ise bu konuda herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok. Bir örnek vermek gerekirse, Adalar ilçesinde tapu satışlarını yapma yetkisini AK Parti ilçe başkanına bırakmak gibi bir şey. Olacak iş değil. Yaşanan süreci hep beraber gördük. Bütün bir sene bırakın Adalıları, hayvan hakları derneklerinin yetkililerinin ahırlara girip durum hakkında bilgi edinmesi dahi CHP ilçe başkanının talimatı var denilerek engellendi. Atları sahiplenen diye açıklanan kişilerin, savcılıklara, 'Biz CHP ilçe başkanı ile muhatap olduk' diye beyanda bulunduklarına dair bilgiler geliyor."
"Bence burada hesap sorulması gerekenler, bu işi kamu kurumu yetkisinden alarak, yasal olarak CHP ilçe başkanı sıfatından başka bir yetkisi ve görevi olmayan bir kişiye havale edenlerdir..."