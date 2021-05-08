Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! Kadir Gecesi okunacak dualar hangileri?

Kadir Gecesi'nde Peygamberimizin okuduğu dua bugün vatandaşların en çok araştırdıklarından oluyor. 8 Mayıs Cumartesi yani bugün Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi'nde Peygamberimizin okuduğu dua nedir? Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dualar...

KADİR GECESİ'NDE PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA NEDİR?

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

Buhârî, De'avât, 55

İşte Peygamber Efendimizin okuduğu dualar;