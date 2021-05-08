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    • 08.05.2021 18:48
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    ! fazileti ve çekilecek tesbihler, !

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırmaları yapılıyor. İslamiyet’te önemli yeri bulunan Kadir Gecesi’nde sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenmiştir, Müslüman alemi de bu özel geceyi dualar ederek, namaz kılarak bol bol ibadet ile geçiriyor. Bugün okunacak olan ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. , hakkındaki bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kadir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu!

    Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde Kadir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Kadir Suresi fazileti ve çekilecek tesbihler, zikirler sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıkça yapar oldu. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi'nin faziletleri saymakla bitmez ve vatandaşlar bin Aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'ni yanlışsız bir şekilde okumak istiyor. İşte merak edilenler…

    Kadir Suresi Okunuşu

    Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
    1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
    2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
    3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
    4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
    5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

    Kadir Suresi Anlamı
    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
    1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
    2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
    3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
    4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
    5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

        Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.
        "Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)
        "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)


        Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

        Kadr sûresinde, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.

        KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUA

        Kadir Gecesi duası için İslam alimleri Kadir Suresinin okunmasını öneriyor. Bunun yanında bir de Peygamber efendimizin okuduğu Kadir Gecesi duası bulunuyor.
        - Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
        (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle.)
        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
        - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
        (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

        İslam dünyası için Kadir gecesi "bin aydan daha hayırlı gece" şeklinde müjdelendiği için oldukça önemli görülmüştür.
        Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Yaygın rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği ifade edilir.
        Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde, "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.
        Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.
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