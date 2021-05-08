Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde Kadir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! Kadir Suresi fazileti ve çekilecek tesbihler, zikirler sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıkça yapar oldu. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi'nin faziletleri saymakla bitmez ve vatandaşlar bin Aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'ni yanlışsız bir şekilde okumak istiyor. İşte merak edilenler…
Kadir Suresi Okunuşu
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.
Kadir Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.