Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. 8 Mayıs Cumartesi yani bugün Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye bşalandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler...
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;
Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.