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    • 08.05.2021 18:40
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    ve sureler! ve zikirler nelerdir?

    ve sureler dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak ediliyor ve vatandaşlar bu önemli günde yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, ve zikirler nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

    Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?

    Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler, İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede araştırılmaya başlandı. 8 Mayıs Cumartesi yani bugün Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileridir? İşte Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler

    KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

    Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

    - Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

    İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;

    Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

    -Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

    KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

    -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

    - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

    - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

    -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

        Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

        KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
        (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

        KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır.

            KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

            Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
            1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
            2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
            3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
            4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

            KADİR GECESİ'NDE PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA NEDİR?

            Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

            Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

            Buhârî, De'avât, 55

            Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

            Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

            Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900

            Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

            Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

            Müslim, Zikir ve Dua, 35
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            Haberler Güncel Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler! Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?