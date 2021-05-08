Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte dini bilgiler...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;