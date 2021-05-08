Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte dini bilgiler...
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;
KADİR NAMAZININ KILINIŞI
Kadir namazının kılınışı da şöyledir;
İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.