Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak ediliyor ve vatandaşlar bu önemli günde yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;