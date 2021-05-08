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    • 08.05.2021 19:53
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    Gökyüzü nasıl olur? !

    Müslüman vatandaşlar Sorularının yanıtları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilirken, oruç tutuluyor ve bol bol dua edilerek namaz kılınıyor. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi ise bugün idrak ediliyor ve Müslüman alemi bu önemli geceye dair bazı bilgileri merakla aratıyor. Peki ? neler? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi alametleri neler?

    Kadir gecesi alametleri neler? Kadir gecesi gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te yeri çok büyük olan dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan bu özel günde hangi ibadetler yapılmalıdır? Müslüman vatandaşların merak ettiği Kadir Gecesi hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.

    KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELER?

    Kadir Gecesinin olduğunu anlamak için âlimler birtakım görüşlerde birleşmişlerdir. Buna göre Kadir Gecesinde:
    Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

    Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.
    Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
    Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

    Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor:

    Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

    KADİR GECESİ'NDE GÖKYÜZÜ NASIL OLUR?

    Bununla beraber Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi'nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir: O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar. Kadir Gecesi, içerisinde Kur'ân-ı Kerîm indirilen mübârek gecedir.

        KADİR GECESİNDE NASIL DUA ETMELİYİZ?

        Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) soruyor ve Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarıyor:
        "Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):
        "Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu" (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

        KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

        * Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

        * Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

        * Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu'l-Camii's-Sağîr, 5472.]

        "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

        Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

        "Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

        Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

        "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

        "Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

        Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

        Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)

        "Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

        "Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)
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        Haberler Güncel Kadir Gecesi alametleri neler? Gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!